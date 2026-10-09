Kaçak ocak sahiplerine rüşvet operasyonu... 4 tutuklama

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Hamarat’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Rüşvet soruşturmasını yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Hamarat ile birlikte ‘bilgi satma’ ağında hareket ettiği öne sürülen 2 orman muhafaza memurunu tespit etti.

İNTİHAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında Hami Hamarat’ın, olayın ortaya çıkmasının ardından kaçak ocak sahiplerinin paralarını geri istemesi gibi baskılara maruz kaldığı ve bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü. Fiziki ve teknik takip yürüten KOM ekipleri, rüşvet aldığı ve verdiği belirlenen şüphelilere yönelik 5 Ekim’de operasyon düzenledi. 14 kaçak ocak sahibi ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, dün sabah Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

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Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı, 8’ine adli kontrol uygulandı. 4 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.