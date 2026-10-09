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Kaçak ocak sahiplerine rüşvet operasyonu... 4 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Kaçak Madencilik#Rüşvet Soruşturması
Kaçak ocak sahiplerine rüşvet operasyonu... 4 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 07:00

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde 17 Temmuz’da, ocak sahiplerine kömür veya para karşılığında kaçak ocaklara yapılacak operasyonları önceden haber verdiği iddiasıyla hakkında ‘rüşvet’ soruşturması yürütülen orman muhafaza memuru Hami Hamarat, başından vurulmuş halde bulundu.

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Hamarat’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Rüşvet soruşturmasını yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Hamarat ile birlikte ‘bilgi satma’ ağında hareket ettiği öne sürülen 2 orman muhafaza memurunu tespit etti.

İNTİHAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında Hami Hamarat’ın, olayın ortaya çıkmasının ardından kaçak ocak sahiplerinin paralarını geri istemesi gibi baskılara maruz kaldığı ve bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü. Fiziki ve teknik takip yürüten KOM ekipleri, rüşvet aldığı ve verdiği belirlenen şüphelilere yönelik 5 Ekim’de operasyon düzenledi. 14 kaçak ocak sahibi ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, dün sabah Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

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Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı, 8’ine adli kontrol uygulandı. 4 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

 

 

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#Zonguldak#Kaçak Madencilik#Rüşvet Soruşturması

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