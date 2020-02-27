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Çetin AYDIN
Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kaçak müzesi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kaçak müzesi
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı tarihi eserlerin yurtdışına satılmaya çalışıldığı yönünde ihbar aldı. Ekipler, 13 Ocak ve 25 Şubat günleri arasında 11 adrese operasyon düzenledi. Antikacılar, müzayede evi sahipleri ve koleksiyonerlerin de arasında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda 2 bin yıllık sikkeler, saray şamdanları, üzerine ayet işlenmiş savaş mızrağı, Yunan ve Helenistik döneme ait seramikler, kiliselere ait olduğu düşünülen ahşap pano, Osmanlı beratları, tarihi çeşmelerden sökülmüş musluk başlıkları ve Fatih Hacı Hasan Camisi’nden çalıntı hat levha ele geçirildi. 3 bin 718 tarihi eserin 3 bin 451'i sikkelerden oluşurken, 267'si objelerden oluştu.
Şüphelilere adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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