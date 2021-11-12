Kaçak midye operasyonu: 5 kişiye 27 bin TL ceza

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi açıkladı... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi açıkladı... Acı itiraf!#Bill Gates
Meteoroloji duyurdu Tam kış geldi derken... Dikkat çeken hafta sonu detayıMeteoroloji duyurdu! Tam kış geldi derken... Dikkat çeken hafta sonu detayı#Meteoroloji
Yaptığı korkunç faule kendisi bile inanamadı Yürekler ağızlara geldi, boynu kırılıyordu...Yaptığı korkunç faule kendisi bile inanamadı! Yürekler ağızlara geldi, boynu kırılıyordu...#Leon Goretzka
Samurayda hediye kılıfı Satışı 68 yıldır yasak ama...Samurayda hediye kılıfı! Satışı 68 yıldır yasak ama...#Başak Cengiz
Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli miSamuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?#Başak Cengiz
Kentsel dönüşümde en büyük engeldi İstanbulda önemli değişiklikKentsel dönüşümde en büyük engeldi! İstanbul'da önemli değişiklik#İstanbul
Ölümcül varyant Omegaya karşı tatbikat Başbakan sığınaktan yönetti...'Ölümcül varyant Omega'ya karşı tatbikat! Başbakan sığınaktan yönetti...#İsrail
ABDden çok konuşulacak Trump kararıABD'den çok konuşulacak Trump' kararı#Trump
Yüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardıYüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardı!#Ara Tatil
Harekete geçtiler Mayıstan bu yana ilk kez... Tam 4.7 milyar dolarHarekete geçtiler! Mayıstan bu yana ilk kez... Tam 4.7 milyar dolar#Bitcoin (BTC)
Mesut Özil ve Farioli iddiası Herkes bunu merak ediyordu... Ben söylemiştim...Mesut Özil ve Farioli iddiası! Herkes bunu merak ediyordu... "Ben söylemiştim..."#Süleyman Hurma
Dünya yakından takip ediyor Yeni açıklamaDünya yakından takip ediyor! Yeni açıklama#Evergrade
Milli Takımda şok ayrılık 24 saat sürdü... Kuntzun o sözlerini duyar duymaz...Milli Takım'da şok ayrılık! 24 saat sürdü... Kuntz'un o sözlerini duyar duymaz...#Tuğberk Tanrıvermiş
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştuHülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu#Magazin Tarihi
Karamollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dediKaramollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dedi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

Kaçak midye operasyonu: 5 kişiye 27 bin TL ceza

#Midye#Operasyon#İstanbul
Kaçak midye operasyonu: 5 kişiye 27 bin TL ceza

Sarıyer ve Bakırköy'de yapılan denetimde kaçak olarak avlanılan 2 buçuk ton midyeye el konuldu. Midyeler, denize geri bırakılırken, 5 kişiye toplamda 27 bin 275 lira idari para cezası kesildi.

Haberin Devamı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Bakırköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bakırköy Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü personelleri geçen salı Yeşilköy sahil şeridinde, dün ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü personelleri Sarıyer sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yaptı.

Kaçak midye operasyonu: 5 kişiye 27 bin TL ceza

5 KİŞİYE 27 BİN 275 TL PARA CEZASI

Denetimlerde yasak alanda kaçak avcılığı yapılan 2,5 ton kara kıllı midyeye el konuldu.  Canlı oldukları tespit edilen midyeler, denize bırakıldı. Denetimlerde 5 kişiye toplam 27 bin 275 lira idari para cezası uygulandı. 1 takım dalgıç kıyafetine de el konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Midye#Operasyon#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil