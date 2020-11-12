Kaçak midye avcıları yakalandı

Dün gece saatlerinde, İzmit Kuş Cenneti mevkiinde midye avlayan kişileri görenler polise haber verdi. Deniz Liman Şube Müdürlüğü bot ile bölgeye gelirken, kıyıda da polis ekipleri hazır bulundu. Yaklaşık 220 kilo ağırlığında 10 çuval midye ele geçirilirken, midyeler denize bırakıldı. C.K., S.P. ve E.Y. hakkında Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Yasak midye avcılığında kullanılan malzemelere ise el konuldu.