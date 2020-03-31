MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaçak maske imalathanesine baskın
GeriGündem Kaçak maske imalathanesine baskın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DERİNCE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 11:56,Son Güncelleme:/

Kaçak maske imalathanesine baskın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaçak maske imalathanesine baskın
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde, izinsiz maske üretimi yaparak stoklayan imalathaneye baskın düzenlendi. 6 bin adet maske ve üretiminde kullanılan kumaş ele geçirilirken, 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Derince ilçesinde koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bir imalathanede maske üretilip, stoklandığını tespit ederek baskın düzenledi. Yapılan baskında stoklanan 6 bin adet maske, 400 adet boş maske kutusu, 2 makara maske lastiği, 3 bin 250 adet koruyucu maske üretiminde kullanılacak kesilmiş kumaş ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, imalathaneyi işleten kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle