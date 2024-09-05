Kaçak malikâneye erken yıkım

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Villa, kaçak inşaat yapıldığı gerekçesi ile 16 Ağustos İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) mühürlenmişti. 22 Ağustos’ta ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri, inşaatı durdurmuştu. Bakanlık, kaçak yapıların yıkımı için İBB’ye 1 ay süre vermişti.

1 AYLIK SÜRE DOLMAMIŞTI

Bakanlık ekipleri, İBB’ye verdiği 1 aylık süre dolmadan dün sabah villanın bulunduğu alana giderek kaçak yapıların yıkımına başladı.

Yıkım çalışmasına katılmak isteyen İBB yetkilileri, araziye yoldan giremeyince, yol kenarındaki çitleri yıkarak girdi. Yıkımına başlanan yapılar ise şöyle: 3 adet 2 katlı, 4 adet 1 katlı kısmen betonarme kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri.

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İBB Başkanı İmamoğlu, İBB’ye haber vermeden işlem yapıldığı gerekçesiyle Bakanlığa tepki gösterdi.