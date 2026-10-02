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Kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü

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#Maden Ocağı#Kömür Ocağı#Zonguldak
Kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 17:33

Manisa'da dün bir maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi yaşamını yitirmişti. Bir acı haber de bugün Zonguldak'tan geldi. Kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Muhammet Çelik (51) hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Gelik beldesi Esen Mahallesi’nde meydana geldi. Kaçak ocakta çalışan Muhammet Çelik’in üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından yüzeye çıkarılan Çelik, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirildi. Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15 gün önce kaçak ocağın patlayıcı madde ile imha edilip mühürlendiği, ocağın bulunduğu bölgenin E.Ç. isimli kişiye ait olduğu ve farklı bir noktadan kaçak ocağın tekrar faal hale getirildiği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Maden Ocağı#Kömür Ocağı#Zonguldak

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