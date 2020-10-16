Kaçak ‘Lord’

3 MİLYON PAKET

İki ambarı bulunan gemide, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na ait ‘Lora’ ve İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne ait ‘Taro’ isimli dedektör köpekler ile yapılan kontrol sırasında, çimento taşıdığı beyan edilen geminin ambarlarında, çuvalların içerisine konulmuş yaklaşık 3 milyon paket kaçak sigara ile 38 bin 433 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kaptanla birlikte gemide bulunan 10 mürettebat, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak sigaralar ve tütüne el koyuldu.