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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine kızarak evini ateşe verdi

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Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine kızarak evini ateşe verdi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, kaçak kullandığı elektriğin kesilmesi üzerine evini ateşe verdi. 

Alınan bilgiye göre, Karaismailler Mahallesi'nde yaşayan M.D'ye ait tek katlı evin mutfak bölümünden çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. 

Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

İfadesine başvurulan M.D'nin, kaçak elektrik kullandığı için görevlilerin elektriğini kestiğini, buna sinirlendiği için de evini ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

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