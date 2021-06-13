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Gündem
Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 13.06.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Kaçak kazıda metan gazı zehirlenmesi

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AYDIN'ın Söke ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişiden 2'si, metan gazından zehirlendi. Kuyuda ekiplerin çalışmasıyla 1 kişinin cesedine ulaşılırken, diğeri kişi için de çalışmalar devam ediyor.

Serçin Mahallesi Bafa Gölü yakını Kale Kırklığı mevkiindeki sit alanında define için kaçak kazı yapan K.Ü (32), M.Ç. (45), N.B. (77), B.H (47), M.T (51), A.U (24), E. Y. (40) isimli 7 kişiden 2'si, saat 13.30 sıralarında indikleri kuyudan çıkamadı. Dışarıda kalan diğer arkadaşları, kuyuda oluşan metan gazından zehirlendiği belirtilen A.U ve E.Y.'yi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca jandarmadan yardım istedi. Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 2 kişiden A.U.'nun yapılan çalışma sonucunda cesedine ulaşıldı. Diğer kişiye ulaşılması için AFAD ve UMKE ekipleri çalışmarını sürdürüyor.

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