Kaçak kazıda bulundu! Bizans dönemine ait mezar odasıymış

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kale Mahallesi'nde izinsiz kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kazı yapılan alanın, Bizans dönemindeki bir komutanın 15 metrekare çapındaki mezar odası olduğu belirlendi. Alan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı. Şüpheliler, işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.