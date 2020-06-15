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DHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 18:20,Son Güncelleme:

Kaçak kazı yapmaya giderken yakalandılar

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Kaçak kazı yapmaya giderken yakalandılar
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Bolu'nun Göynük ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yapmak üzere araziye giderken jandarma ekiplerince yakalanan 6 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, bölgeye giden 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 8 dedektör ve GPS cihazı ele geçirildi. Araçlardaki 6 kişi gözaltına alındı.

 

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