Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar



Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sulusaray ve Pazar ilçeleri kırsalından alınan istihbaratların değerlendirilmesi sonrasında harekete geçti. Alınan ihbarlara göre Sulusaray ilçesine bağlı Alpudere köyü sınırları içerisinde ve Pazar İlçesine bağlı Üzümören kasabasında izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Ekipler yaptığı çalışmada Sulusaray’da 1, Pazar’da ise 5 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.