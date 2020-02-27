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TOKAT (İHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 16:33,Son Güncelleme:/

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

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Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
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Tokat’ta Sebastapolis Antik Kenti'nin bulunduğu Sulusaray ilçesine bağlı Alpudere köyünde 1, Pazar ilçesine bağlı Üzümören kasabasında ise izinsiz kazı yapan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sulusaray ve Pazar ilçeleri kırsalından alınan istihbaratların değerlendirilmesi sonrasında harekete geçti. Alınan ihbarlara göre Sulusaray ilçesine bağlı Alpudere köyü sınırları içerisinde ve Pazar İlçesine bağlı Üzümören kasabasında izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Ekipler yaptığı çalışmada Sulusaray’da 1, Pazar’da ise 5 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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