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MALATYA (İHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

Kaçak kazı yapanlara suçüstü: 5 gözaltı

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Kaçak kazı yapanlara suçüstü: 5 gözaltı
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Malatya’da kaçak kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçadağ ilçesi Kadıibrahim Mahallesi’nde meydana geldi. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucu, define aramak için kaçak kazı yapan 5 zanlı yakalandı. Zanlılarla birlikte, 1 adet metal dedektör, 2 kazma, 2 kürek ve 1 keser ele geçirildi. Suçüstü yakalanan şahısların gözaltına alındıkları ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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