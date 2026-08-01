×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı: 5 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#Alaca#Soruşturma
Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı: 5 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 21:39

Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda dinamit yapımında kullanılan patlayıcı madde, silahlar ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Alaca ilçesinde meydana geldi. Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, ilçeye bağlı Büyüksöğütözü köyü yakınlarında kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Bölgeye düzenlenen operasyonda A.S. (47), N.İ.A. (41) ve K.B. (56), kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularında, kazıyı A.K. (59) ve A.E.C. (38) ile birlikte planladıklarını itiraf etmeleri üzerine çalışma genişletildi. Düzenlenen operasyonla A.K. ve A.E.C.'de evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adres, araçlarda ve olay yerinde yapılan aramalarda; 3 beton kırıcı, aydınlatma tesisatı, su tankeri, yakıt bidonu, 1 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, yaklaşık 2 kilogram dinamit yapımında kullanılan toz patlayıcı, 94 çeşitli çaplarda fişek, 56 kurusıkı tabanca fişeği, 3 yeraltı görüntüleme cihazı, 1 yılan kamera, 3 el telsizi ve 4 jeneratör ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., N.İ.A., K.B., A.K. ve A.E.C., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Alaca#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!