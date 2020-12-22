Kaçak kazı yapan 6 kişi jandarmaya yakalandı

Edinilen bilgilere göre, gece saat 02.00 sıralarında 6 şüpheli şahıs, Seyitgazi ilçesindeki 1’inci derece tescilli arkeolojik sit alanı olan Zeynep Kadın Höyüğü’nde kaçak kazı yapmaya başladı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazı alanına ortak operasyon düzenledi. Operasyonda A. Can, A. Cangür, R. K., S.K., M.K. ve M.Y. isimli 6 şahıs kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı. Olay yerinde şüpheliler tarafından kullanılan; 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet delici matkap, 30 metre uzunluğunda kablo, 5 adet hilti ucu, kazma, kürek, çapa ve kova gibi çeşitli alet ve malzemeler ele geçirildi.

Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yakalanan şahıslara, sokağa çıkma yasağını ihlalden 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca kişi başı 3 bin 180TL olmak üzere toplamda 19 bin 80 TL idari para cezası uygulandı.