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Gündem
Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı

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Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı
İlçeye bağlı Söğütlüdere köyü Galaaltı Mevkii'nde izinsiz kazı yapan F.T., F.Y., F.Ö. ve A.D. jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada şüphelilerin kazı yapmak için kullandıkları 2 kürek, 1 kazma, 1 manivela, 1 plastik kova, 1 çekiç, 1 murç, 2 bakır tel ve 10 metre kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

 

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