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ADIYAMAN (İHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

Kaçak kazı yapan 3 şahıs gözaltına alındı

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Kaçak kazı yapan 3 şahıs gözaltına alındı
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Adıyaman’da, kaçak kazı yaparak define arayan 3 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Gözebaşı Köyünün Kerge Mevkiinde define arayan şahısların olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparak define arayan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili olarak 2 adet kürek, 1 adet plastik kova, 1adet jeneratör, 1 adet hilti, 6 adet hilti ucu, 1 adet spiral, 25 metre kablo, 8 adet metal çubuk ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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