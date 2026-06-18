Kaçak kazı yapan 2 kişinin cansız bedeni kazdıkları kuyuda bulundu

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Olay, saat 16.00 sıralarında Meram ilçesi Kızılören Mahallesi’nde meydana geldi. Dağlık bir bölgedeki bir kuyuda 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, kuyuda çalışma başlattı. Ekiplerin ortak çalışması sonucu kuyuda bulunan Hilmi Konukcu ve Ali Çelikbaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kuyudan çıkarılan cesetler Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Konukcu ve Çelikbaş hakkında Selçuklu ilçesinde polise kayıp başvurusu bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.