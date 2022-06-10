Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kaçak kazı sırasında patlama: 1 yaralı, 7 gözaltı

#Denizli#Kaçak Kazı#Patlama
Kaçak kazı sırasında patlama: 1 yaralı, 7 gözaltı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, arkadaşı tarafından hastaneye getirilen yaralının durumundan şüphelenen jandarmanın ifadesini almasıyla ortaya çıktı. 7 kişi gözaltına alınırken, kaçak kazı alanında bulunan el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Haberin Devamı

Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün devlet hastanesine arkadaşı tarafından yaralı halde getirilen İbrahim T.'nin durumundan şüphelenip, ifadesini aldı. İbrahim T., kaçak kazı yaptıkları sırada el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralandığını söyledi. İbrahim T.’nin ifadesinden yola çıkan jandarma, kaçak kazı yaptığı belirlenen Süleyman A., Ahmet A., Serdar G., Süleyman G., Seyhan B., Ramazan A. ve Kadir B.'yi adreslerinde yakalayıp gözaltına aldı.

Kaçak kazı sırasında patlama: 1 yaralı, 7 gözaltı

KURULU VAZİYETTE PATLAYICI BIRAKMIŞLAR

Jandarma ekipleri, kaçak kazının yapıldığı Çivril ilçesi Koçak Mahallesi Kızılkayalar mevkisine de gitti. Buradaki incelemede, şüphelilerin patlamadan sonra kaçtıkları ve arkalarında kurulu vaziyette fünyeye bağlı el yapımı patlayıcı bıraktıkları belirlendi. Jandarma bomba imha ekibi, el yapımı patlayıcıyı imha ederek etkisiz hale getirdi. Şüphelilerden İbrahim T.'nin hastanedeki tedavisi ile diğer 7'sinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Kaçak Kazı#Patlama

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe
Rusya Ukrayna savaşında Galiçya detayı: Polonya harekete geçer mi

Rusya Ukrayna savaşında 'Galiçya' detayı: Polonya harekete geçer mi?

#RUSYA
Firar eden Rus askerleri... Savaşı sosyal medyadan öğrendi

Firar eden Rus askerleri... Savaşı sosyal medyadan öğrendi!

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe
Rusya Ukrayna savaşında Galiçya detayı: Polonya harekete geçer mi

Rusya Ukrayna savaşında 'Galiçya' detayı: Polonya harekete geçer mi?

#RUSYA
Firar eden Rus askerleri... Savaşı sosyal medyadan öğrendi

Firar eden Rus askerleri... Savaşı sosyal medyadan öğrendi!

#Rusya