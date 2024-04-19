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Kaçak kazı ihbarı yapıldı, bölgede mühimmat ele geçirildi

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#Van#İpekyolu#Kazı
Kaçak kazı ihbarı yapıldı, bölgede mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 09:57

Van’ın İpekyolu ilçesi kırsalında define avcılarının kazı yaptığı ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ve emniyet personeli, yere gömülü vaziyette mühimmat ele geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi kırsalında dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Kırsal alanda kazı yapan define avcılarının ihbarı vatandaşlar tarafından jandarma ekiplerine bildirildi.Erek Dağı eteklerindeki alana giden jandarma ekipleri, yere gömülü vaziyete mühimmat tespit etti.

Kaçak kazı ihbarı yapıldı, bölgede mühimmat ele geçirildi

Jandarmanın ardından görevi emniyet ekipleri devraldı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, içerisinde patlayıcı malzemenin de bulunduğu alanda çalışma başlattı. Ekipler çalışmanın ardından kazı alandaki mühimmatı ele geçirdi. Bölgede kim ve kimlerin kazı yaptığı araştırılırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Kaçak kazı ihbarı yapıldı, bölgede mühimmat ele geçirildi

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#Van#İpekyolu#Kazı

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