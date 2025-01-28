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Kaçak ırk hayvan satıcılarına 77 bin 500 TL ceza

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#Muğla #Menteşe#Kaçak Irk Satışı
Kaçak ırk hayvan satıcılarına 77 bin 500 TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 19:09

Muğla, Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede M.H. ve S.B. isimli şahısların kaçak ırk hayvan üretimi ve satışı yaptıkları bilgisinin alınması üzerine Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince müşterek operasyon yapıldı.

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Yapılan operasyonda; 13 adet bıldırcın, 11 adet Çin bıldırcını, 8 adet sultan papağanı, 2 adet Forpus papağanı ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere 77 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

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#Muğla#Menteşe#Kaçak Irk Satışı

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