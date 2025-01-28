Kaçak ırk hayvan satıcılarına 77 bin 500 TL ceza

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Yapılan operasyonda; 13 adet bıldırcın, 11 adet Çin bıldırcını, 8 adet sultan papağanı, 2 adet Forpus papağanı ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere 77 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.