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Kaçak imalathanede, kullanma tarihi geçmiş 6 ton tulum peyniri ele geçirildi

#Aksaray#Peynir#İmalathane
Kaçak imalathanede, kullanma tarihi geçmiş 6 ton tulum peyniri ele geçirildi

Aksaray'da, kaçak peynir üretilen imalathaneye yapılan operasyonda, son kullanma tarihi geçmiş 6 ton 226 kilo tulum peyniri, 1750 kilo bitkisel yağ, 1625 kilo nişasta ve 5 hayvan derisi ele geçirildi.

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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Taşpınar beldesinde A.B.'ye ait imalathaneye operasyon düzenlendi. Merdiven altı imalathanede, çuval ve bidonda son kullanma tarihi geçmiş 6 ton 226 kilo tulum peyniri, 1750 kilo bitkisel yağ, 1625 kilo nişasta ve 5 hayvan derisi ile süt tankı ve peynir üretim makinesi ele geçirildi.

A.B., 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan gözaltına alındı, ele geçirilen ürünler ise imha edildi. A.B., savcılık tarafından serbest bırakılırken, hakkındaki soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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#Aksaray#Peynir#İmalathane

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