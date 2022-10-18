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Kaçak ilaç operasyonu

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#İlaç#Kaçak#Operasyon
Kaçak ilaç operasyonu
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 07:00

İstanbul’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak yollarla getirilen ilaçların piyasaya sürüldüğü yönünde bilgi aldı.

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Alınan bilginin ardından araştırma başlatan ekipler, ilaçların Güngören ve Ataşehir’deki 2 işyeri ve işyerinde bulunan kişiler tarafından internetten de piyasaya sürüldüğünü belirledi.

2 işyerine, 1 Ağustos ve 13 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

DEĞERİ 9 MİLYON TL

Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 9 milyon 116 bin 90 TL değerinde 100 bin 695 adet cinsel performans arttırıcı, tıbbi ve botoks ilaçları ele geçti. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında, ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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#İlaç#Kaçak#Operasyon

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