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Kaçak içkinin menşei değişse de sonu aynı

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#Kerem Bostancıoğlu#Beşiktaş#Kaçak İçki
Kaçak içkinin menşei değişse de sonu aynı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 07:00

Evinde alkol alan Kerem Bostancıoğlu, mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bostancıoğlu’nun hastanede yapılan testte kanında 1.24 promil metil alkol çıktı. Bostancıoğlu’nun, Moldovalı komşusu Ivan T.’den kaçak içkiyi aldığı tespit edildi.

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İSTANBUL Beşiktaş’taki bir binada yaşayan Kerem Bostancıoğlu (58), 16 Mayıs gecesi mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetiyle özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Bostancıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ertesi gün test sonuçları gelen Kerem Bostancıoğlu’nun kanında metil alkol oranının 1.24 promil olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri, Bostancıoğlu’nun en son sokaktaki bir tekel bayisine gittiği bilgisine ulaştı. İşyerinin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Bostancıoğlu’nun tekel bayisinde elinde alkol şişesi olduğu, kasadaki kişiyle bir süre konuştuğu, aldığı ekmeği dolabın üstünde unutup işyerinden ayrıldığı belirlendi. Kısa bir süre sonra geri gelen Bostancıoğlu’nun unuttuğu ekmeği geri aldığı ve alkol şişesiyle dışarı çıktığı görüldü.

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Kaçak içkinin menşei değişse de sonu aynı

Görüntülerin ardından polisin konuştuğu kasadaki kişi, Bostancıoğlu’nun kendisine Moldova’dan içki geldiğini söylediğini belirtti. Ayrıca Bostancıoğlu’nun yan binasında oturan Moldovalı bir kişinin tekel bayiine gelip koli bandı aldığı ve memleketine kargo göndereceğini söylediği bilgisine de ulaşıldı.

Polis ekipleri, kaçak içkiyi temin eden kişinin Ivan T. (33) olduğunu tespit etti. Ivan T. evine gelen polislere, kaçak içkileri kendisinin verdiğini itiraf etti. Sorguya alınan Ivan T. kaçak içkileri Fatih’te yaşayan halası Tatiana Ç.’den aldığını söyledi. Halasının evine baskın düzenleyen polis, yapılan aramada 7 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi. Mahkemeye çıkarılan hala ve yeğen, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaçak içkinin menşei değişse de sonu aynı

Kaçak içkinin menşei değişse de sonu aynı

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#Kerem Bostancıoğlu#Beşiktaş#Kaçak İçki

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