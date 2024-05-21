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Kaçak güzellik merkezi cihazları ele geçirildi

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Güzellik Merkezi#Operasyon
Kaçak güzellik merkezi cihazları ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık şüphesi üzerine belirlenen bir depoya 13 Mayıs’ta baskın düzenledi.

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Baskında, depoda gizlenmiş halde piyasa değeri 100 milyon TL olan 76 lazer epilasyon cihazı ve güzellik merkezlerinde kullanılan çok sayıda materyal bulundu. Ele geçirilen ürünlerle ilgili detaylı inceleme başlatan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, ürünlerin sahte olduğunu ve yasadışı yollarla Çin’den getirildiğini, Avrupa Birliği mevzuatına uygunluğu gösteren CE Belgesi ve test raporları olmadığını tespit etti. Ürünlerin üzerinde bilindik markaların logoları yapıştırılarak güzellik merkezlerine satıldığı belirlendi.

El konulan piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 76 lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan yerleşkesinde sergilendi.

 

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Güzellik Merkezi#Operasyon

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