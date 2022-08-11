Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kaçak göçmenleri 'Avrupa' diye Kekova Adası'na bıraktılar

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Kaçak Göçmen#Kekova Adası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 10:21

Antalya'nın Demre ilçesindeki yapılaşmanın yasak olduğu, yerleşim bulunmayan Kekova Adası'nda 160 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin Avrupa veya Yunanistan'a bağlı ada diyerek Kekova'ya bırakıldıkları ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Kekova Bot Komutanlığı'na gelen ihbarlarda, yerleşim bulunmayan Kekova Adası'nın Eğri Liman mevkiindeki bölgede çalılıklar arasında, deniz kıyısında gruplar halinde bazı kişilerin olduğu bildirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Kekova Bot Komutanlığı ekipleri, deniz yoluyla bölgeye gitti. Ekiplerin geldiğini gören grup, adanın farklı yerlerine kaçmaya çalıştı. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, gün boyu kaçanları yakaladı.

Kaçak göçmenleri Avrupa diye Kekova Adasına bıraktılar

Kaçak göçmen olduğu tespit edilen grup, Sahil Güvenlik botları ile Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nde karaya çıkarıldı, ardından da otobüslerle ilçe merkezindeki kapalı spor salonuna getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlerin ifadesi alınmaya başlandı.

Kaçak göçmenleri Avrupa diye Kekova Adasına bıraktılar

Haberin Devamı

İran, Irak ve Afganistan uyruklu 20'si çocuk, 24’ü kadın, toplam 160 kaçak göçmenin Türkiye'nin farklı kentlerinden alınarak Avrupa ve Yunanistan adası denilerek, dün gece Kekova Adası'na bırakıldığı tespit edildi. Bazı kaçak göçmenlerin uzun süredir Türkiye'de yaşadıkları belirlendi.

Kaçak göçmenler insan tacirlerine kişi başı 2 ila 5 bin Euro arasında ödeme yaptıklarını söyledi. Kaçakların, işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

Kaçak göçmenleri Avrupa diye Kekova Adasına bıraktılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Kaçak Göçmen#Kekova Adası

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak | 8 SORU 8 YANIT

BA.4 ve BA.5'e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak? | 8 SORU 8 YANIT

#Koronavirüs
Deterjan Pazarı saadet zinciri çöktü On binlerce mağdur var

'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var

#Deterjan Pazarı
Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak | 8 SORU 8 YANIT

BA.4 ve BA.5'e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak? | 8 SORU 8 YANIT

#Koronavirüs
Deterjan Pazarı saadet zinciri çöktü On binlerce mağdur var

'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var

#Deterjan Pazarı
Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump