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Gündem
Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü

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Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü
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Aydın'ın Çine ilesinde jandarma ekipleri, 84 kaçak göçmen, yakaladı. Umut tacirlerinin, kaçak göçmenleri, kamyon kasasında 30 saat dolaştırıp, "İtalya'ya geldik" diyerek dağlık alana bıraktıkları ortaya çıktı. Kaçak göçmenler, ifadelerinde kişi başı 1000 Euro'ya anlaştıkları kişiler tarafından İtalya'ya getirildikleri söylenilerek, zeytinlik alana bırakıldıklarını anlattılar.

İtalya'ya gitme hayali kuran 84 kaçak göçmenin İstanbul'dan başlayan yolculuğu, Aydın'ın Çine ilçesinde son buldu. İddiaya göre, umut tacirleri, İstanbul'dan aldıkları kaçak göçmenleri, kamyon kasasında 30 saat gezdirdi. Dün sabah ise, Çine'ye bağlı Akçova Mahallesi'ndeki zeytin ağaçları bulunan dağlık alanda "İtalya'ya geldik" diyerek, kamyondan indirdi. Kamyon hızla bögeden uzaklaşırken, kaçak göçmenleri gören vatandaşlar, jandarmayı aradı.

Bölgeye gelen ekipler, Suriye, Mısır ve Afganistan uyruklu 84 göçmeni, jandarma karakoluna götürdü. Kaçak göçmenler, ifadelerinde kişi başı 1000 Euro'ya anlaştıkları kişiler tarafından İtalya'ya getirildikleri söylenilerek, zeytinlik alana bırakıldıklarını anlattılar.

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