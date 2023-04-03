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Kaçak göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı

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#Erzurum#Van#Kaçak Göçmen
Kaçak göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 07:00

Kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan 33 düzensiz göçmen Van’da kendilerini bekleyen minibüsle Erzurum’a doğru yola çıktı.

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Göçmenleri taşıyan minibüs yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Yollarına minibüsle devam edemeyen göçmenler, yürüyerek Erzurum’a gelmeye çalıştı. Güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağlardan yürümeyi tercih eden göçmenler, kısa sürede yoğun kar yağışı ve tipiye tutuldu.

Yönlerini kaybeden göçmenler, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle donmaya başladı. Bölgede kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını alan jandarma dağda donmak üzere olan 32’si Afganistan biri Pakistan uyruklu toplam 33 kişiye ulaştı. Göçmenleri kısa sürede ilçe merkezindeki karakola getiren jandarma timleri, yemek verip çay ikramında bulundu. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kaçak göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı

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#Erzurum#Van#Kaçak Göçmen

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