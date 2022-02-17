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Kaçak göçmenler böyle yakalandı

#Göçmen#Diyarbakır#Pasaport
Kaçak göçmenler böyle yakalandı

Diyarbakır'da polisin düzenlediği operasyonda 88 kaçak göçmen yakalandı. Üst aramalarında başka ülkelere ait sahte pasaportlar ele geçirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, birçok adrese operasyon düzenledi. Kent girişlerinde de şüpheli araçlarda arama yapan ekipler, toplam 88 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin üst aramasında; başka ülkelere ait sahte pasaportlar ile sahte ikametgah izin belgeleri ele geçirildi.

Kaçak göçmenler böyle yakalandı

Uzman polisler, pasaportların gerçeği ile ayırt edilmesinin zor olduğunu tespit etti. 4 kişinin sahte izin belgelerinin de sisteme girilen numaralar ile uyuşmadığı ancak inceleme yapılmadan gösterilmesi durumunda kentlerde seyahat edebilecek şekilde tasarlandığı ortaya çıktı.

Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği bildirildi. 

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#Göçmen#Diyarbakır#Pasaport

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