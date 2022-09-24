Kaçak göçmene ev kiralayana tutuklama

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Ev sahipleri Ö.G. ve O.G. gözaltına alındı ve kaçak göçmenlere yer temin etmek suçundan 311 bin 454 TL ceza kesildi. Kaçak göçmenleri bu evlere Suriyeli Amir Hattab (61) ve yeğeni Muhammet Dıp Hattab’ın (28) yerleştirdiği ve kaçak göçmen başına ev sahiplerine 900 TL kira ödedikleri saptandı.

İLK TUTUKLAMA

Gözaltına alınan Amir Hattab ve yeğeni Muhammet Dıp Hattab ‘yasal kalışı olmayan yabancı şahısların barınmasına imkân sağlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, kaçak göçmenlere ev kiralayan kişilerin bir operasyonda ilk kez tutuklandığını belirtti.