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Kaçak göçmene ev kiralayana tutuklama

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#Kaçak Göçmen#Ev Sahibi #Kiralama
Kaçak göçmene ev kiralayana tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 07:00

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Esenyurt'ta 3 eve yaptığı operasyonda 3 Cezayirli, 7 Suriyeli ve 42 Faslı yakalandı. Gözaltına alınan Amir Hattab ve yeğeni Muhammet Dıp Hattab ‘yasal kalışı olmayan yabancı şahısların barınmasına imkân sağlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ev sahipleri Ö.G. ve O.G. gözaltına alındı ve kaçak göçmenlere yer temin etmek suçundan 311 bin 454 TL ceza kesildi. Kaçak göçmenleri bu evlere Suriyeli Amir Hattab (61) ve yeğeni Muhammet Dıp Hattab’ın (28) yerleştirdiği ve kaçak göçmen başına ev sahiplerine 900 TL kira ödedikleri saptandı.

İLK TUTUKLAMA

Gözaltına alınan Amir Hattab ve yeğeni Muhammet Dıp Hattab ‘yasal kalışı olmayan yabancı şahısların barınmasına imkân sağlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, kaçak göçmenlere ev kiralayan kişilerin bir operasyonda ilk kez tutuklandığını belirtti. 

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#Kaçak Göçmen#Ev Sahibi #Kiralama

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