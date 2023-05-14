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Kaçak göçmene ev kiralayana 355 bin TL ceza

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#GÖÇMEN Kaçakçılığıyla Mücadele#Kaçak Göçmen#Kiralık Ev
Kaçak göçmene ev kiralayana 355 bin TL ceza
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 07:00

GÖÇMEN Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere ev kiralayan kişilerle ilgili araştırma yürüttü.

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İstanbul Bayrampaşa’da kaçak göçmenlerin kaldığı 7 ev belirlendi. Kaçak göçmenlere evlerini K.T.’nin kiraladığı belirlendi. Kaçak göçmenlerin kaldıkları evlere yapılan baskınlarda 62 kaçak göçmen yakalanırken 7 evini kiraya veren K.T. de gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenlerin Avrupa’ya gönderilmek üzere bu evlerde tutulduğu belirlendi.

Kaçak göçmene ev kiralayana 355 bin TL ceza

SERBEST KALDI

Gözaltına alınan K.T.’ye evlerinde yakalanan kaçak göçmen başına 5 bin 740 TL olmak üzere toplamda 355 bin 880 TL ceza kesildi. Emniyet’teki sorgusunun ardından ‘göçmen kaçakçılığı’ suçlamasıyla adliyeye çıkarılan K.T. adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Evlerde yakalanan kaçak göçmenler de sınır dışı işlemleri için il göç idaresine teslim edildi.

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#GÖÇMEN Kaçakçılığıyla Mücadele#Kaçak Göçmen#Kiralık Ev

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