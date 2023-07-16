Kaçak göçmen eve kapandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaçak göçmenlere yönelik 4 Temmuz akşamı dev bir operasyon başlatmıştı. Özellikle göçmen nüfusun kümelendiği semtlerde sokakları, caddeleri, meydanları sıkı bir denetim altına alan ekipler şüpheli gördükleri şahıslara kimlik kontrolü yapmaya, kaçak olanları tek tek yakalayıp geri gönderme merkezlerine yollamaya başladı. Plajlara, teknelere de yayılan denetimlerde dronlar da devreye sokuldu. Böylece 4-9 Temmuz tarihleri arasındaki denetimlerde 3 bin 535 kaçak göçmen yakalandı. Ancak devam eden günlerde bu sayı düşmeye başladı. Sokaklardaki kaçak göçmenlerde de gözle görülür bir azalma yaşandı.

TİKTOK’TAN UYARIYORLAR

Bunun nedeni de kendi iletişim kanallarından denetimler konusunda birbirlerini uyarmalarıydı. Kendi aralarında kullandıkları mesajlaşma programları üzerinden sürekli uyarı mesajları gönderiyorlardı. Polislerin denetim yaptığı alanlarla ilgili birbirlerini bilgilendiriyorlardı. Denetimlerin başladığı günlerde yabancı uyruklu bir kişi Ankara sokaklarından TikTok yayını yaparak, “Denetimler çok sıkı, evinizden çıkmayın” uyarısında bulundu. Suriyeli bir kadın da İstanbul’dan yaptığı Arapça yayında, “9.5 yıldır İstanbul’da yaşıyorum. Bugün İstanbul’da hiç yabancı göremedim. İstanbul’un caddelerinde yabancı yok. Burası Fatih. Suriyeliler ve Arapların yaşadığı yer. İnsanlar yok, arkadaşlar yok. Sokağa çıkmaya korkuyorlar” diyordu.

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İŞE BİLE GİTMİYORLAR

Polis ve jandarmanın kaçak göçmenlere yönelik denetimleri tüm hızıyla sürerken, kaçak göçmenlerin denetim korkusundan evlerine kapandıkları hatta yakalanma korkusuyla işlerine de gitmedikleri belirlendi. Polis ekipleri, bu yeni gelişme üzerine kaçak göçmenlerin kaldıkları evlerin tespiti ve yakalanmaları için çalışmalarını bu alanda da yoğunlaştırdı.

KİRALAYANA CEZA YAĞDI

- Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla barınmalarını sağlayan, il içi ve dışı sevkiyatlarını yapanlara yönelik 81 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda evlerde kalan 1090 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere evlerini kiraya veren ve sevkiyatlarını sağlayan 126 kişi yakalandı. Bunlardan 44’ü tutuklanırken, 22’si adli kontrolle serbest kaldı. 57 kişi de alınan ifadelerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 3 kişinin de adli işlemleri devam ederken, yakalanan kişilere 5 milyon 718 bin 61 TL ceza kesildi. Ayrıca SGK, Maliye, İl Göç İdaresi ve zabıta memurları ile birlikte kent genelinde danışmanlık şirketi adı altında çeşitli sahte belgeler ile yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni başvurularına aracılık eden 62 işyerinin de denetimi yapıldı. Denetlenen işyerlerine, vergilendirmede yapılan usulsüzlük, izinsiz işçi çalıştırmak gibi konulardan toplamda 6 milyon 327 bin 99 TL ceza kesildi.

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GÖÇ İDARESİ’NE YENİ BAŞKAN

- Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre; Göç İdaresi Başkanlığı’na Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros atandı. Atama kararı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.