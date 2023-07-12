Kaçak göçmen avında ‘adrese’ teslim gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü alınan yeni karar uyarınca 4 Temmuz akşamı kaçak göçmenlere yönelik denetim çalışması başlattı. İlk gün akşam saatlerinde yapılan denetim ertesi gün tüm güne ve kent geneline yayıldı. İstanbul Boğazı’ndaki tekneler de denetimden geçirilirken, devam eden günlerde emniyet dronlar, bisikletli polisler ve atlı polisleri de devreye soktu. Denetimlerde gözaltına alınan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi’ne bağlık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ŞAŞKIN TUNUSLU

Ekiplerin denetimleri dün de kent genelinde devam etti. Fatih’te denetim yapan polisler, üzerlerinde herhangi bir pasaport ya da belge bulunmayan kaçak göçmenleri yakalayarak gözaltına aldı. Denetim yapıldığı sırada yabancı uyruklu bir kişi polislere adres sordu. Polisler de üzerinde pasaport ya da başka bir belge olup olmadığını sordu. Tunuslu olduğu anlaşılan yabancı uyruklu kişi herhangi bir belge gösteremeyince kaçak göçmen olduğu anlaşıldı ve gözaltına alındı. Daha sonra da Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilmek üzere otobüse alındı.

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6 GÜNLÜK BİLANÇO: 3535

Kaçak göçmenlere yönelik 4-9 Temmuz tarihleri arasındaki denetimlerde 3 bin 535 kaçak göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezleri’ne teslim edilmişti.