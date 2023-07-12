×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kaçak göçmen avında ‘adrese’ teslim gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Kaçak Göçmen#Operasyon
Kaçak göçmen avında ‘adrese’ teslim gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

İstanbul Polisi tarafından sürdürülen kaçak göçmen denetiminde ilginç bir olay yaşandı. Denetim yapan polislere adres soran Tunuslu kaçak göçmen, gözaltına alınıp sınır dışı için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü alınan yeni karar uyarınca 4 Temmuz akşamı kaçak göçmenlere yönelik denetim çalışması başlattı. İlk gün akşam saatlerinde yapılan denetim ertesi gün tüm güne ve kent geneline yayıldı. İstanbul Boğazı’ndaki tekneler de denetimden geçirilirken, devam eden günlerde emniyet dronlar, bisikletli polisler ve atlı polisleri de devreye soktu. Denetimlerde gözaltına alınan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi’ne bağlık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ŞAŞKIN TUNUSLU

Ekiplerin denetimleri dün de kent genelinde devam etti. Fatih’te denetim yapan polisler, üzerlerinde herhangi bir pasaport ya da belge bulunmayan kaçak göçmenleri yakalayarak gözaltına aldı. Denetim yapıldığı sırada yabancı uyruklu bir kişi polislere adres sordu. Polisler de üzerinde pasaport ya da başka bir belge olup olmadığını sordu. Tunuslu olduğu anlaşılan yabancı uyruklu kişi herhangi bir belge gösteremeyince kaçak göçmen olduğu anlaşıldı ve gözaltına alındı. Daha sonra da Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilmek üzere otobüse alındı.

Haberin Devamı

6 GÜNLÜK BİLANÇO: 3535

Kaçak göçmenlere yönelik 4-9 Temmuz tarihleri arasındaki denetimlerde 3 bin 535 kaçak göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezleri’ne teslim edilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Kaçak Göçmen#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık
Önce babasının sonra kızının hayatını kurtardı ‘Böbreğimi vermiş olabilirim ama kalbim büyüdü…’

Önce babasının sonra kızının hayatını kurtardı! ‘Böbreğimi vermiş olabilirim ama kalbim büyüdü…’

#Böbrek Nakli
Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü