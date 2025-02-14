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Kaçak elektrik kullanıp ceza yiyince enerji şirketini bastılar, güvenlik görevlisini darbedip camları kırdılar

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#Diyarbakır#Kaçak Elektrik#Enerji
Kaçak elektrik kullanıp ceza yiyince enerji şirketini bastılar, güvenlik görevlisini darbedip camları kırdılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 17:52

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde enerji şirketinin hizmet binasına gelen grup, ‘kaçak kullanım’ cezası nedeniyle yöneticiyle tartıştı, kendilerini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini darbedip camları kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki enerji şirketi hizmet binasında meydana geldi. Enerji şirketine abone olan bir grup, 'kaçak kullanım' nedeniyle kendilerine gönderilen cezaya itiraz için yöneticiyle görüştü.

Kaçak elektrik kullanıp ceza yiyince enerji şirketini bastılar, güvenlik görevlisini darbedip camları kırdılar

Burada gruptan bazıları, tartışma sırasında yöneticiye saldırmak isteyince güvenlik görevlisi müdahale etmeye çalıştı. Güvenlik görevlisini darbeden şüpheliler, daha sonra girişteki kapı camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi. İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dağıtılan gruptaki 3 şüpheli gözaltına alındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaçak elektrik kullanıp ceza yiyince enerji şirketini bastılar, güvenlik görevlisini darbedip camları kırdılar

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#Diyarbakır#Kaçak Elektrik#Enerji

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