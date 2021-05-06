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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-
Haber Giriş: 06.05.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

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Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, kaçak elektrik denetimine çıkan ekipler, kendilerine tepki gösteren mahallelinin taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Olayda 3 görevli yaralanırken, jandarma, havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı.

Olay, Harran’a bağlı Abancurda ile Şeben mahalleleri arasında meydana geldi. Denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kullanan ve borçlarını ödemeyen hanelerin elektrik panolarını sökmek istedi. Bu sırada ekiplere tepki gösteren mahalleli, taş ve sopaları kullanarak, saldırıda bulundu. Olayda 3 DEDAŞ görevlisi, hafif yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma ekipler ise havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı. DEDAŞ ekipleri, araçlarıyla mahalleden jandarma eşliğinde çıktı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

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