‘Kaçak’ direniş

ADANA Çukurova’da Seyhan Baraj Gölü’ndeki ‘Amerikan Adası’ olarak bilinen Menderes Adası’nda yıllar içinde onlarca kaçak yapı inşa edildi. Genellikle kente özgü bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı kaçak işyerlerine ahşaptan yapılan eklentiler, gölün üzerine kadar yayıldı. Çeşitli dönemlerde bu işletmeler belediye tarafından yıkılmak istendi ancak bazı kişilerin silahla direnmesi ve protesto gösterileri yapması nedeniyle bu gerçekleşmedi.

ETRAFI DEĞİŞTİ ADA AYNI KALDI

Aradan geçen yıllarda gölün çevresindeki bulvarlar yenilendi, yeni yollar açıldı ve çevreye lüks binalar yapıldı ancak adadaki görüntü aynı kaldı. Adadaki uyuşturucu ve asayiş olayları da tepkilere neden oldu. Emlak değeri yüksek bölgedeki ruhsatsız işyeri sahiplerinin adaya girenleri hanutçuluk yaparak mekânlarına davet etmekte ısrarcı olmaları da şikâyetleri artırdı. Adana Valiliği’nin girişimleriyle İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek bu defa kesin yıkım kararı aldı. Sayısı 50’yi aşan işyeri sahiplerine 23 Aralık’a kadar adayı boşaltmaları için zaman verildi. Adanın boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetinin gözetiminde yıkım yapılacağı esnafa bildirildi.

YIKIM BAŞLAMADAN OLAYLAR ÇIKTI

Dün sabah iş makineleri yıkım için adaya geldi. Çevik kuvvet ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çevrede güvenlik önlemi aldı. Esnaf, yıkımı engellemeye çalıştı. Bir kişi polise direnerek bıçakla kendine zarar verdi. Bazı işletme sahipleri işyerlerini benzin döküp yaktı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ekipler, adanın tahliye edilmesi için kalabalık grupla müzakere etti. Polis ekipleri taşkınlığa neden olan esnafı adadan çıkardı. Alevler TOMA’larla söndürüldü. Adanın boşaltılmasının ardından iş makineleri yıkıma başladı.