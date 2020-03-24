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DHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 23:17,Son Güncelleme:/

Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın 

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Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın 
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, kaçak dezenfektan üreten imalathaneye düzenlenen baskında 1340 şişe el dezenfektanı, 75 litre etil alkol ve 150 litre gliserin ele geçirildi. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadelede kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Başiskele ilçesinde bulunan bir imalathaneye yapılan baskında 75 litre etil alkol, 150 litre gliserin ve 1340 adet çeşitli ebatlardaki şişelerde el dezenfektanı ele geçirildi. İmalathanede kaçak olarak dezenfektan üretilmesiyle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. 

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