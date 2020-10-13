Kaçak defineciler suçüstü yakalandı!

Akören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belen yaylasında define aramak için kaçak kazı yapan kişilerin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma, 8 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Kazı yapmak için kullanılan malzemelere ise el konuldu. Soruşturma sürüyor.