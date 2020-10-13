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DHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 00:18 | Son Güncelleme:

Kaçak defineciler suçüstü yakalandı!

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Kaçak defineciler suçüstü yakalandı!
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Konya'nın Akören ilçesi Belen yaylasında define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Akören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belen yaylasında define aramak için kaçak kazı yapan kişilerin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma, 8 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Kazı yapmak için kullanılan malzemelere ise el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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