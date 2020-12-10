MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaçak cep telefonlarını, traktördeki gübrelerin altına gizlemişler
GeriGündem Kaçak cep telefonlarını, traktördeki gübrelerin altına gizlemişler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Selim KAYA/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Kaçak cep telefonlarını, traktördeki gübrelerin altına gizlemişler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaçak cep telefonlarını, traktördeki gübrelerin altına gizlemişler
Abone Olgoogle-news

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durduğu traktörde yaptığı aramada, römorka yüklü gübrelerin altına gizlenen 300 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Traktör sürücüsü S.E., gözaltına alındı.

Kızıltepe'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Şenyurt Mahallesi'nde şüphe üzerine traktör durduruldu. Yapılan aramada, traktörün römorkuna yüklü gübrelerin altında, poşetler içinde 300 gümrük kaçağı cep telefonu ve 5 bin şarj cihazı, 12 bin kulaklık, 160 taşınabilir bellek ve 50 hafıza kartı ele geçirildi. Traktör sürücüsü S.E. gözaltına alındı. Traktör, trafikten menedilirken, sürücü S.E.'nin babasının evinde yapılan aramada ise çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. S.E.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle