Kaçak cep telefonları ve boğa yılanı ele geçirildi

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları satanlara yönelik Sakarya ve Mardin'de 10 eve ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 43 akıllı cep telefonu, 5 kablosuz kulaklık, 3 tuşlu cep telefonu, 3 IMEI kopyalama işleminde kullanılan laptop, ve 1 boa yılanı ele geçirildi. 10 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.