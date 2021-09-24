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‘Kaçak çayları bulup Rize'nin meydanında yakacağım’

#Çay#Rize#Kemal Kılıçdaroğlu
‘Kaçak çayları bulup Rizenin meydanında yakacağım’

Rize ziyaretinde kadın çay üreticileriyle bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Eğer ben haktan, hukuktan, adaletten söz ettiysem, 450 kilometre yol yürüdüysem o kaçak çayları Rize Meydanı’nda yakmak da benim boynumun borcu olacak” dedi.

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(DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize’de STK temsilcileri, meslek odaları ve kanaat önderlerinin yer alacağı toplantı için dün sabah saatlerinde geldiği Trabzon Havalimanı’nda horon gösterisiyle karşılandı. Kılıçdaroğlu, kara yoluyla gittiği Rize’de kahvaltıda bir araya geldiği kadın çay üreticileriyle görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, özetle şöyle konuştu:

ÇAY İÇİN KANUN TEKLİFİ HAZIRLADIK

“Az önce içeride kadın kardeşlerimiz ile konuştum; malum çay toplama konusunda, çay fidanlarının bakımı konusunda en büyük emeği harcayan kişiler Rizeli kadınlar. Onların dertleri var, fiyatlardan memnun değiller, bu fiyatların yükseltilmesini istiyorlar. Bu rahatsızlığın giderilmesi konusunda bir kanun teklifi hazırladık. Kanun teklifini parlamentoya verdik. Buradan bütün partilere açık ve net çağrı yapıyorum; Rizeli çay üreticisinin sorununu çözmek istiyorsanız o kanun teklifini Meclis’ten geçirelim, beraber geçirelim hatta istiyorsanız bu kanun teklifini CHP değil onlar versinler, destekleyelim. Bunun tamamı yapılabilir ve bu sorun aşılabilir, çözülebilir.

ALIN TERİNE DEĞER VEREN PARTİYİZ

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Rizelilerin ve üreticilerin haklarını savunduk, savunacağız. Sorular sordular, neler yapılacağı konusunda. Söyledik; taban fiyatı belirlensin, taban fiyatının altında bir alım yapılmasın. Bakın adım gibi biliyorum, Rize’de üreticilerin büyük bir kısmı, öteden beri iktidar partisine destek veriyor ama bakın bugün gelinen noktada onların alın teri, birilerine peşkeş çekiliyor. Alın terine, emeğe değer veren bir partiyiz. Buradaki soruna el koyduk. Az önce içeride Rizeli kadınlara söz verdim; kaçak çay Türkiye’de ciddi bir sorundur. İnşallah iktidar olacağız, Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları, Rize Meydanı’nda yakacağım, bunu söyledim. O kaçak çayları yakalayıp Rize Meydanı’nda yakmak da benim boynumun borcu olacak.”

Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve meslek kuruluşları temsilcileriyle buluşmasında yaptığı konuşmada da “Sorunların çözümü için sosyal kimlikler üzerinden politika yapmak ve geliştirmek zorundasınız” dedi.

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#Çay#Rize#Kemal Kılıçdaroğlu