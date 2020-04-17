Kaçak balık avlayıp, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 15 bin lira ceza
ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde kaçak balık avlayıp, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye toplam 15 bin 450 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak avcılıkla mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmada, Baskil ilçesinde 3 kişi, kaçak balık avlarken suçüstü yakalandı. Jandarma ekiplerince, 3 kişiye kaçak avcılık yaptıkları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında köyler arası geçişlerde alınan kısıtlama uygulamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 450 lira para cezası kesildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle