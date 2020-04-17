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GeriGündem Kaçak balık avlayıp, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 15 bin lira ceza
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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 17.04.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Kaçak balık avlayıp, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 15 bin lira ceza

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Kaçak balık avlayıp, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 15 bin lira ceza
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ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde kaçak balık avlayıp, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye toplam 15 bin 450 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak avcılıkla mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmada, Baskil ilçesinde 3 kişi, kaçak balık avlarken suçüstü yakalandı. Jandarma ekiplerince, 3 kişiye kaçak avcılık yaptıkları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında köyler arası geçişlerde alınan kısıtlama uygulamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 450 lira para cezası kesildi.

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