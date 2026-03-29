Kaçak bakılıyorlardı... 33 uçan sincap korumaya alındı

Ramazan Bayramı öncesi parka getirilen uçan sincap da denilen şeker planörlerinin muayenelerinin tamamlandığını belirten Doğal Yaşam Parkı’nda görevli Veteriner Hekim Oğulcan Demir, “Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından kaçak yollarla bakıldığı tespit edilen 33 şeker planörü parkımıza getirildi. Sağlık muayeneleri ve parazit kontrolleri yapıldı. Rehabilitasyon sürecine geçildi. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu. Kliniğe getirilen hayvanların durumunu anlatan Demir, “Kolonide gebe, engelli, hasta, sağlıklı ve yavru bireyler bulunuyor. Bu nedenle her biri için ayrı ayrı sağlık değerlendirmeleri yapıyoruz” dedi.