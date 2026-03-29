×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kaçak bakılıyorlardı... 33 uçan sincap korumaya alındı

Güncelleme Tarihi:

#Uçan Sincap#DOĞA Koruma Ve Milli Parklar#Antalya
Kaçak bakılıyorlardı... 33 uçan sincap korumaya alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 07:00

DOĞA Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından el koyulan hayvanlar için yediemin görevi de üstlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, kaçak yollarla bakıldığı belirlenen 33 şeker planörüne ev sahipliği yapıyor.

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı öncesi parka getirilen uçan sincap da denilen şeker planörlerinin muayenelerinin tamamlandığını belirten Doğal Yaşam Parkı’nda görevli Veteriner Hekim Oğulcan Demir, “Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından kaçak yollarla bakıldığı tespit edilen 33 şeker planörü parkımıza getirildi. Sağlık muayeneleri ve parazit kontrolleri yapıldı. Rehabilitasyon sürecine geçildi. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu. Kliniğe getirilen hayvanların durumunu anlatan Demir, “Kolonide gebe, engelli, hasta, sağlıklı ve yavru bireyler bulunuyor. Bu nedenle her biri için ayrı ayrı sağlık değerlendirmeleri yapıyoruz” dedi.

 

#Uçan Sincap#DOĞA Koruma Ve Milli Parklar#Antalya

BAKMADAN GEÇME!