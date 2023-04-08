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Kaçak avcıyı elindeki boynuz ele verdi

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#Boynuz#Kaçak Avcı#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Kaçak avcıyı elindeki boynuz ele verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 10:57

Erzincan'da avladığı yaban keçisinin boynuzuyla fotokapan tarafından görüntülenerek tespit edilen avcıya 5 bin 211 TL idari para cezası ve 250 bin TL tazminat uygulandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Erzincan Şubesi ekipleri, Erzincan'da yaban hayatın izlenmesi ve kaçak avlanma ile mücadele kapsamında kurulan fotokapana elinde boynuzla yansıyan avcıyı tespit etti. Ekipler, fotokapan görüntüsünden yola çıkarak avcının kimliğini tespit etti.

Avcının, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçisini avladığı belirlendi. Kaçak avlanan avcıya, kaçak yaban keçisi avı nedeniyle 5 bin 211 TL idari para cezası ve 250 bin TL tazminat uygulandı.

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#Boynuz#Kaçak Avcı#Tarım Ve Orman Bakanlığı

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