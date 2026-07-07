×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kaçak avcıya 1.2 milyon TL

Güncelleme Tarihi:

#Yasadışı Avcılık#Ceza#Yaban Hayatı Koruma
Kaçak avcıya 1.2 milyon TL
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 07:00

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Şırnak'ta yasadışı avcılığa suçüstü yapıldığı belirtilerek, “Bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, koruma altındaki bir yabankeçisi yaralı halde bulundu.

Haberin Devamı

Yabankeçisini avlamak amacıyla yaralayan şahıs yakalanarak, ilgili kanunlar kapsamında toplam 1 milyon 276 bin 278 TL para cezası uygulandı. Yaralı yabankeçisi, tedavi edilmek üzere ilgili personelimiz tarafından muhafaza altına alındı” denildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasadışı Avcılık#Ceza#Yaban Hayatı Koruma

BAKMADAN GEÇME!