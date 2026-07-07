Kaçak avcıya 1.2 milyon TL

DHA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 07:00
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Şırnak'ta yasadışı avcılığa suçüstü yapıldığı belirtilerek, “Bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, koruma altındaki bir yabankeçisi yaralı halde bulundu.
Yabankeçisini avlamak amacıyla yaralayan şahıs yakalanarak, ilgili kanunlar kapsamında toplam 1 milyon 276 bin 278 TL para cezası uygulandı. Yaralı yabankeçisi, tedavi edilmek üzere ilgili personelimiz tarafından muhafaza altına alındı” denildi.