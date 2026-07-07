Kaçak avcıya 1.2 milyon TL

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Yabankeçisini avlamak amacıyla yaralayan şahıs yakalanarak, ilgili kanunlar kapsamında toplam 1 milyon 276 bin 278 TL para cezası uygulandı. Yaralı yabankeçisi, tedavi edilmek üzere ilgili personelimiz tarafından muhafaza altına alındı” denildi.