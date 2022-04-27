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Kaçak avcılık engellendi, dağkeçileri çoğaldı

#Dağkeçisi#Kaçak Avcılık#CEZA
Kaçak avcılık engellendi, dağkeçileri çoğaldı

Tunceli’de, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan koruma altındaki 100’e yakın dağkeçisi, sürü halinde görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kaçak avcılığın önüne geçilmesiyle dağkeçilerinin sayılarında artış yaşandığını ve ilk defa bu kadar kalabalık görüntülendikleri söyledi.

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Türkiye’de yaban hayatı zenginliğinin en fazla olduğu illerden Tunceli’de koruma altındaki hayvanların sayıları son yıllarda artış gösterdi. Yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin kırmızı listesinde bulunan dağkeçilerinin popülasyonu da arttı. 100’e yakın erkek dağkeçisi, karların eridiği zirvelerden inerken DKMP ekiplerinin objektifine takıldı.

DKMP yetkilileri, kaçak avcılığın önüne geçilmesiyle yabankeçilerinin sayılarında artış yaşandığını ve dağkeçilerini ilk defa bu kadar kalabalık bir şekilde görüntülediklerini belirtti. Yetkililer, kaçak avcılara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

777 BİN TL CEZA KESİLDİ

DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl yapılan kontrollerde 115 kişi hakkında idari işlem yaptı. Bu kişilere 4915 sayılı “Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet” suçundan toplam 777 bin 77 lira ceza uygulandı.

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#Dağkeçisi#Kaçak Avcılık#CEZA

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