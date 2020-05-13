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Gündem
Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep)(DHA)
Haber Giriş: 13.05.2020 - 12:09,Son Güncelleme:

Kaçak avcılara 6 bin lira ceza

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Kaçak avcılara 6 bin lira ceza
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kaçak avlanan 2 kişiye 6 bin 96 lira ceza kesildi.

Sakçagözü Mahallesi kırsalında, yasak olmasına rağmen keklik avı yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekipler, canlı mühre kullanarak kaçak avlanan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Yanlarında 3 keklik ve tuzak ile yakalanan avcılara, 6 bin 96 TL idari para cezası uygulandı.

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