Kaçak avcılara 6 bin lira ceza

Sakçagözü Mahallesi kırsalında, yasak olmasına rağmen keklik avı yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekipler, canlı mühre kullanarak kaçak avlanan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Yanlarında 3 keklik ve tuzak ile yakalanan avcılara, 6 bin 96 TL idari para cezası uygulandı.