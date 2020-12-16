MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaçak avcılara 31 bin 214 lira ceza
GeriGündem Kaçak avcılara 31 bin 214 lira ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Kaçak avcılara 31 bin 214 lira ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaçak avcılara 31 bin 214 lira ceza
Abone Olgoogle-news

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkisinde kaçak avlanan 2 kişiye toplamda 31 bin 214 lira para cezası uygulandı.

Samsun İl jandarma komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve 19 Mayıs Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye gezen ekiplerce Yörükler Mahallesi'nde avlanma belgesi olmadan yaban hayatı sahasında avlanan C.T (29) ve M.A. (59) isimli şahısları suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet fişek ve 32 adet yabani ördek ele geçirildi.
Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce C.T. isimli şahsa 15 bin 607, M.A.'ya ise 15 bin 607 lira olmak üzere toplamda 31 bin 214 lira para cezası uygulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle