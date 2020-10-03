Kaçak avcılar suç üstü yakalandı! Görevlilere ateş açtılar

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Yılanovası mevkiinde meydana geldi. Farla tavşan avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.U., Ş.U., Y.U. ve M.U.’nun avlandığını tespit etti. Ekipleri gören 4 kişi, avladıkları tavşanları atarak kamyonetle kaçmaya başladı. Bu sırada kamyonetten ekiplerin olduğu araca tüfekle ateş açıldı.

JANT ÜZERİNDE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin ateş açması üzerine ekipler jandarmadan yardım istedi. Arazinin dağlık olması nedeniyle kamyonetin sol ön tekeri parçalandı ancak şüpheliler yakalanmamak için jant üzerinden gitmeye devam etti. Ekinözü ilçesine bağlı Türkmenler Mahallesi’nin ekşi elma mevkiinde durmak zorunda kalan kamyonetteki Ş.U., Y.U., M.U. ile M.U. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Saçmaların araca isabet ettiği olayda yaralanan olmazken, yapılan kimlik kontrolünde 4 kişinin de kamu görevlisi olduğu belirlendi. Şüpheliler, ele geçirilen 2 tüfekle birlikte Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Görevlilerin şikayetçi olduğu 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KAMYONETE EL KONULDU

Avda kullanılan kamyonete mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, sabah bölgeye giden ekipler, 4 kişinin kaçarken attığı 8 tavşan ele geçirdi. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nce 4 kişiye ayrı ayrı kaçak ve usulsüz avlanmaktan dolayı idari para cezası ile 8 tavşan için tazminat cezası uygulayacağı belirtildi.